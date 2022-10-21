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السياسية

مكتب الأمن القومي يعقد اجتماعا بشأن استفزازات كوريا الشمالية العسكرية

Write: 2022-10-24 13:23:20Update: 2022-10-24 14:43:03

مكتب الأمن القومي يعقد اجتماعا بشأن استفزازات كوريا الشمالية العسكرية

Photo : YONHAP News

عقد مكتب الأمن القومي التابع لمكتب الرئيس اجتماعا لمناقشة سبل مواجهة استفزازات كوريا الشمالية العسكرية في المنقطة القريبة من الحدود البحرية الغربية.
وقال مسؤول في مكتب الرئيس إن الاجتماع قد عُقد صباح اليوم الاثنين برئاسة مدير مكتب الأمن القومي "كيم سونغ هان".
وتم في اجتماع اليوم الاستماع إلى تقرير حول الاستفزازات التي شنتها كوريا الشمالية فجر اليوم الاثنين في الحدود البحرية بين الكوريتين، ومراجعة موقف الاستعداد للجيش الكوري الجنوبي، ومناقشة التدابير الهادفة إلى مواجهة مثل تلك الاستفزازات مستقبلا.
وقد أطلقت كوريا الشمالية 10 قذائف مدفعية باتجاه المناطق العازلة بين الكوريتين في البحر الغربي فجر اليوم بعد أن صد الجيش الكوري الجنوبي سفينة تجارية كورية شمالية انتهكت خط الحدود البحرية، مدعية بإنها أطلقت القذائف المدفعية كطلقات تحذيرية لسفينة حربية كورية جنوبية عبرت خط ترسيم الحدود البحرية العسكرية.
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