كوريا الجنوبية تسعى لتطوير علاقات متينة مع القيادة الصينية الجديدة

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الاثنين إن حكومة سيول ستواصل بذل جهودها لتطوير علاقات كورية صينية أكثر صحة ونضجا على أساس روح الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل، مع القيادة الصينية الجديدة الصاعدة حديثا.وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن الوزارة تراقب عن كثب القضايا المتعلقة بمؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الذي أقيم خلال الفترة من يوم السادس عشر وحتى الثاني والعشرين من أكتوبر، وإطلاق قيادة جديدة للحزب.وأضاف أن الوزارة تدرس حاليا إمكانية إرسال برقية تهنئة للقيادة الجديدة للحزب الشيوعي الصيني.وقد تم انتخاب الرئيس الصيني "شي جين بينغ" أمينا عاما للحزب الشيوعي للمرة الثالثة في اجتماع اللجنة المركزية الجديدة للحزب الشيوعي الصيني الذي عُقد أمس الأحد، مما مهد الطريق لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في شهر مارس من العام القادم.وكان الرئيس الكوري الأسبق "لي ميونغ باك" قد بعث ببرقية تهنئة لـ"شي" في انتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي عام 2012. كما بعث الرئيس السابق "مون جيه إين" ببرقية مماثلة لـ"شي" هنأه فيها بانتخابه أمينا عاما للحزب للمرة الثانية عام 2017.