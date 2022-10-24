الاقتصادية استئناف محادثات التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ودول الخليج

استأنفت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين في سيول محادثات مع مجلس التعاون الخليجي الذي يضم في عضويته ست دول، هي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، بشأن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة.



وسيستمر انعقاد الجولة السادسة من هذه المحادثات حتى يوم الجمعة القادم.



وكانت كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجي قد أعلنتا في وقت سابق من هذا العام عن استئناف محادثات التجارة الحرة بعد توقف دام 13 عاما، حيث عُقدت الجولتان الرابعة والخامسة من المحادثات.



ومن المتوقع أن يبحث الجانبان في الجولة السادسة من المحادثات القضايا المختلفة المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، وبلد المنشأ، والتجارة الرقمية، وحقوق الملكية الفكرية.