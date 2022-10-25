وزير الخارجية الكوري يقول إن موقف اليابان صار إيجابيا في قضية العمل القسري

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قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" إنه يبدو أن موقف اليابان يتحول بشكل إيجابي فيما يتعلق بتعويض الضحايا الكوريين من العمل القسري في زمن الحرب.وصرح الوزير بارك بذلك خلال مراجعة برلمانية لوزارة الخارجية أمس الاثنين، عندما سئل عما إذا كانت هناك أي تغييرات ملحوظة في موقف اليابان بشأن تلك القصية.وقال الوزير بارك إن الحكومة الكورية تدعو باستمرار إلى ردود صادقة من قبل اليابان، موضحا أن طوكيو تظهر ردود فعل إيجابية تجاه الحوار والتوصل إلى حلول للقضية.وأضاف أن سيول وطوكيو مستمرتان في الاتصالات من أجل التوصل إلى حلول معقولة لقضية العمل القسري، مشيرا إلى أنه التقى بالضحايا شخصيا وقدم مطالبهم لليابان.كما أكد على أن الحكومة ستتوصل إلى حلول يمكن أن يفهمها المواطنون الكوريون ويوافق عليها الضحايا.