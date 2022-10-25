رئيس الوزراء الياباني يشدد على التعاون مع كوريا الجنوبية

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شدد رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" على أهمية التعاون بين بلاده وكوريا الجنوبية، وتعهد ببذل جهود للتواصل عن كثب مع الرئيس الكوري "يون صوك يول".وقال كيشيدا خلال جلسة للجنة الميزانية البرلمانية أمس الاثنين إن التعاون المتقدم بين اليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك بين اليابان والولايات المتحدة، صار مطلوبا أكثر من أي وقت مضى في ظل البيئة الاستراتيجية الحالية.وقال كيشيدا أيضا إنه سوف يتواصل عن كثب مع حكومة كوريا الجنوبية، بما في ذلك الرئيس يون.وردا على سؤال حول أهمية العلاقات بين سيول وطوكيو وسط التهديدات المتزايدة من جانب كوريا الشمالية، قال كيشيدا إن كوريا الجنوبية جارة مهمة ويجب أن تتعاون معها اليابان على صعيد المجتمع الدولي. وأكد رئيس الوزراء الياباني أن حكومته سوف تواصل العمل عن كثب مع كوريا الجنوبية وكذلك الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس يون في أوائل هذا الشهر عندما أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا على اليابان. وأضاف كيشيدا أنه سيسعى إلى التواصل بين الحكومتين لتطبيع العلاقات الثنائية وتطويرها.