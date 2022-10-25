الرئيس الكوري يدعو لشن حرب ضد المخدرات

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دعا الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" إلى شن حرب على المخدرات، وأمر باتخاذ إجراءات مضادة شاملة للتصدي لجرائم المخدرات.وقال المتحدث باسم الرئاسة "لي جيه ميونغ" أمس الاثنين إن الرئيس "يون" أطلق هذه الدعوة خلال الاجتماع الأسبوعي مع رئيس الوزراء "هان دوك سو" في المكتب الرئاسي، حيث قال إن كوريا بحاجة ماسة إلى شن حرب ضد المخدرات قبل أن ينتشر تعاطيها غير المشروع إلى ما هو أبعد من المستويات التي يمكن إدارتها، بحيث تصبح خطرا على المستوى الوطني.وأمر الرئيسُ رئيسَ الوزراء باتخاذ إجراءات خاصة للتصدي لجرائم المخدرات التي تزداد ارتفاعا بين الشباب على وجه الخصوص. وفيما يتعلق بالمراجعة البرلمانية التي اختتمت أمس الاثنين، وجه الرئيس أوامره للحكومة بقبول الانتقادات المعقولة والبدائل التي اقترحها نواب البرلمان وترجمتها بفعالية في السياسة الوطنية وإدارة الدولة.ومن جانبه قال رئيس الوزراء إنه سيتواصل عن كثب مع البرلمان لضمان التمرير السلس لمشروع قانون الميزانية للعام القادم ومشروعات القوانين الأخرى التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمعيشة الناس.