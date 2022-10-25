انتخاب هان سونغ سو رئيسا لمجلس الرؤساء السابقين للجمعية العامة للأمم المتحدة

Photo : YONHAP News

تم انتخاب رئيس الوزراء الكوري الأسبق "هان سونغ سو" رئيسا لمجلس الرؤساء السابقين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وأوضحت بعثة كوريا الجنوبية الدائمة لدى الأمم المتحدة أمس الاثنين أنه تم اختيار هان لقيادة مجلس رؤساء الجمعية العامة في الاجتماع السنوي للمجلس الذي عقد في نيويورك يوم الخميس الماضي.وبعد أن شغل هان منصب رئيس الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2001 عندما كان وزيرا للخارجية، سيعمل هان الآن كرئيس للمجلس لمدة ثلاثة أعوام مع وزير خارجية جمهورية التشيك الأسبق "يان كافان" كنائب للرئيس.وقد تأسس المجلس في نوفمبر من عام1997 بهدف الاستفادة من الخبرات الدبلوماسية والدولية للرؤساء السابقين في دعم العمليات العامة للأمم المتحدة، مع التركيز على تقديم المشورة للجمعية العامة.