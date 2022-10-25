توقعات التضخم في كوريا ترتفع خلال أكتوبر للمرة الأولى منذ 3 أشهر

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ارتفعت توقعات التضخم في كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر الجاري للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إن التضخم المتوقع، الذي يقيس تقديرات المستهلكين بشأن زيادات الأسعار في الأشهر الـ12 التالية، قد بلغ 4.3% هذا الشهر، بزيادة 0.1% مقارنة بشهر سبتمبر. ويعد هذا أول ارتفاع شهري منذ ثلاثة أشهر.وقد انخفض المؤشر لمدة شهرين على التوالي في أغسطس وسبتمبر بعد أن صعد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.7% في يوليو.وأرجع مسؤول كبير في البنك المركزي الكوري ذلك الارتفاع إلى ارتفاع أسعار خدمات المرافق العامة مثل الكهرباء والغاز وكذلك المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية وسط ارتفاع التضخم الفعلي بأكثر من خمسة بالمائة.كما ارتفع معدل التضخم الملحوظ لدى المستهلكين خلال العام الماضي بمقدار عُشر نقطة مئوية على أساس شهري إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.2% في المائة في أكتوبر. وتراجع مؤشر ثقة المستهلك، الذي يقيس كيفية تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية المستقبلية، بمقدار 2.6 نقطة، ليصل إلى 88.8 نقطة.