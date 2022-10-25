الولايات المتحدة تتوقع إجراء تجربة نووية كورية شمالية في أي وقت

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قال البيت الأبيض الأمريكي إنه لا يزال يعتقد أن كوريا الشمالية يمكنها إجراء تجربتها النووية السابعة في أي وقت، وأكد مجددا التزام الولايات المتحدة بالحوار دون شروط مسبقة.وفي حديثه للصحفيين أمس الاثنين، قال "جون كيربي" منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة لا تزال على يقين بأن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء تجربة نووية أخرى. وأكد كيربي مجددا أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدخول في حوار مع بيونغ يانغ، وأن واشنطن عرضت الجلوس مع كوريا الشمالية دون أي شروط مسبقة، وهو عرض قال إنه لا يزال قائما.كما أشار إلى أن سلسلة إطلاق الصواريخ الأخيرة ساهمت في زيادة قلق الولايات المتحدة المستمر بشأن استفزازات كوريا الشمالية، مما دفع واشنطن إلى تعزيز قدراتها في جمع المعلومات الاستخباراتية حول شبه الجزيرة الكورية قبل بضعة أشهر.وأضاف أن تلك الجهود هي السبب في قيام الولايات المتحدة بإجراء تدريبات ثنائية وثلاثية مع كوريا الجنوبية واليابان. وأكد كيربي مجددا التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن البلدين، مشيرا إلى أنهما دولتان حليفتان لواشنطن بموجب معاهدات.