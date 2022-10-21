نائب وزير الخارجية الكوري يزور اليابان لإجراء محادثات ثلاثية تشمل الولايات المتحدة

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يتوجه "تشو هيون دونغ" النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي إلى اليابان اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات ثنائية وثلاثية مع نظيريه الأمريكي والياباني في طوكيو.ومن المقرر أن يغادر نائب الوزير متوجها إلى اليابان صباح اليوم الثلاثاء من مطار "كيم بو" الدولي، حيث يشارك هناك في المحادثات الحادية عشرة بين نواب وزراء الدول الثلاث يوم الغد الأربعاء، قبل أن يعود في اليوم التالي.وفي اجتماعه مع نظيرته الأمريكية "ويندي شيرمان" ونظيره الياباني "تاكيو موري"، من المتوقع أن يناقش "تشو" تدابير تعزيز التنسيق الثلاثي للرد على التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من قبل كوريا الشمالية.وقد ألمحت تعليقات وزارة الخارجية اليابانية إلى أن المحادثات بين الأطراف الثلاثة قد تتناول النفوذ الإقليمي للصين والوضع في مضيق تايوان.وخلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، سيعقد نائب الوزير تشو أيضا اجتماعا ثنائيا منفصلا مع موري لمناقشة القضية المثيرة للجدل المتعلقة بتعويض الضحايا الكوريين للعمل القسري في اليابان في زمن الحرب، مع الترتيبات الجارية لعقد اجتماع مع مسؤولين يابانيين رفيعي المستوى.