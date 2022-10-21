السياسية شركة وستنغهاوس الأمريكية تقاضي شركات كورية بشأن صفقة مفاعل نووي لبولندا

رفعت شركة الطاقة النووية الأمريكية "وستنغهاوس إلكتريك" دعوى قضائية ضد شركات حكومية كورية جنوبية تتنافس على صفقة مفاعل نووي مع بولندا.



ووفقا لمصادر في قطاع الطاقة النووية في كوريا أمس الاثنين، رفعت شركة وستنغهاوس دعوى في محكمة فيدرالية أمريكية يوم الجمعة ضد شركة كوريا للطاقة المائية والنووية وشركة كوريا للطاقة الكهربائية "كيبكو"، في محاولة لمنع تصدير المفاعل النووي "إيه بي آر 1400" بواسطة شركة كوريا للطاقة المائية والنووية.



وأوضحت وستنغهاوس في دعواها أن تصميم ذلك المفاعل يتضمن ملكية فكرية مرخصة لها ويتطلب إذنها قبل نقله إلى بولندا.



وجاءت هذه الدعوى القضائية وسط تقارير إعلامية تفيد بأن الحكومة البولندية تستعد لتوقيع اتفاق مبدئي لإنشاء مفاعلات نووية مع شركة كوريا للطاقة المائية والنووية بدلا من وستنغهاوس، حيث كانت الشركتان هما أكبر مقدمي العطاءات للمشروع النووي.