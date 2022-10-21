الرئيس الكوري الجنوبي يلقي كلمة في البرلمان اليوم

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ألقى الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" كلمة له في مقر الجمعية الوطنية صباح اليوم شرح فيها مشروع موازنة العام القادم التي تبلغ قيمتها 639 تريليون وون أو ما يعادل حوالي حوالي 456 مليار دولار، وطلب من المعسكرين الحاكم والمعارض الموافقة عليه.وأشار إلى أن المشروع يحتوي على مختلف السبل للاستجابة للأزمات الحالية، وحلِّ القضايا الراهنة ذات الصلة بمعيشة الشعب، مطالبا بالموافقة عليه في غضون موعده القانوني.وقال إن مختلف الظروف داخل وخارج البلاد صعبةٌ للغاية، مشيرا إلى ارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي، وزيادة آلام الضعفاء اجتماعيا، وتسليح الصناعات والموارد الطبيعية، وخطورة الواقع الأمني.وأكد على أن الميزانية الصحية للعام القادم تتميز بتقليصها في الإنفاق العام مقارنة مع العام السابق. وقال إن الحكومة السابقة كانت تدير الشؤون المالية بشكل مهمل من أجل تحقيق الأهداف السياسية، مؤكدا على ضرورة صحة إدارة الشؤون المالية الوطنية من أجل تفعيل حالة جيدة من النمو والرفاهية. وأوضح أن حكومته ستستثمر في تعزيز رفاهية الضعفاء، وهي تسعى إلى صحة إدارة الشؤون المالية الوطنية.كما شرح بالتفصيل كلا من دعم ضمان الحياة الأساسية، ودعم العمال ذوي الدخل المنخفض أو الوظائف الخاصة، وزيادة مكافآت ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوريد المساكن للشباب وغيرها.كما شرح أيضا عددا من بنود الميزانيات المهمة بما في ذلك تخفيف الأعباء الناتجة عن ارتفاع الأسعار والاستثمار في تنمية الصناعات الإستراتيجية المتقدمة، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة، وبناء شبكة المواصلات ونظام الوقاية من الكوارث، وتعزيز القدرة الدفاعية، والأمن الاقتصادي.وأشار إلى أنه يمكن لمشروع الموازنة العامة الاكتمال بالتعاون مع الجمعية الوطنية، مؤكدا مرة أخرى على أهمية التعاون بين المعسكرين الحاكم والمعارض.