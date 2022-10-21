واشنطن تصدر تاشيرة دخول للدراسة لمواطنين كوريين شماليين لأول مرة منذ 7 سنوات

Photo : YONHAP News

قالت إذاعة آسيا الحرة في تقرير لها إن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تأشيرات دخول للدراسة لذوي الجنسية الكورية الشمالية لأول مرة منذ 7 سنوات.وفقا للإحصاءات حول إصدار تأشيرات الدخول لغير المهاجرين، تم الكشف عنها عبر موقع الوزارة الأمريكية عبر الإنترنت، فقد حصل 21 شخصا من ذوي الجنسية الكورية الشمالية على تأشيرات دخول لغير المهاجرين إلى الولايات المتحدة للعام المالي 2022. ومنهم شخص واحد حصل على تأشيرة دخول للدراسة هناك.يشار إلى أن حصول المواطن الكوري الشمالي على هذا النوع من التأشيرات جاء لأول مرة منذ العام المالي 2015. ولم يتم الكشف عن معلوماته بما في ذلك مكان إقامته.وأوضحت الإذاعة أن عدد الحاصلين على تأشيرة الدخول من ذوي الجنسية الكورية الشمالية في عام 2022 لم يبلغ سوى خُمسِ عددهم لعام 2016.فخلال فترة حكومة الرئيس السباق "ترامب: أضافت الولايات المتحدة كوريا الشمالية - من خلال مرسوم ضد الهجرة - إلى قائمة الدول الخاضعة لتقييد أو حظر دخولها في شهر سبتمبر من عام 2017 إلا أن الرئيس الحالي "جو بايدن" أنهى هذا المرسوم في بداية شهر يناير من العام الماضي.