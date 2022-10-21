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حضر "كيم بوم صو" رئيس مركز المبادرة المستقبلية جلسة تفتيش برلمانية على المكاتب الحكومية حيث تقدم باعتذار عن الفشل الأخير في تقديم خدمات كاكاو.حضر كيم جلسة التفتيش الشامل على وزارة العلوم والتقنية ومعلومات الاتصالات التي عقدتها لجنة العلوم والتقنية والمعلومات والإذاعة والاتصالات البرلمانية بعد ظهر أمس الاثنين حيث أعرب عن خالص الاعتذار بشأن فشل كاكاو في تقديم الخدمات والذي نتج عن حريق في مركز البيانات التابع لها يوم 15 من هذا الشهر.وقال إنه يعرف أهمية مركز البيانات، ولهذا فقد ظل يستثمر فيه منذ عام 2018، ولكن فترة تعزيز المركز قد ستغرق من 4 إلى 5 سنوات، وأعرب عن الاعتذار عن عدم جاهزيته بعد بغض النظر عن الأسباب.وفيما يتعلق بالتعويضات عن الضرر الناجم عن فشل الخدمات، قال إن شركته دفعتها بالفعل أو ستدفعها قريبا حسب شروط ومعايير الخدمات المدفوعة، مضيفا أن التعويضات عن الخدمات المجانية ليس لها سابقة، ولهذا فإننا سنقوم بإعداد المعايير بمجرد تلقينا حالات الضرر.كما تقدم "لي هيه جين" المسؤول عن الاستثمار الدولي في شركة نايفر، و"بارك صونغ ها" المدير التنفيذي لشركة أس كي سي آند سي بالاعتذار عن فشل الخدمات مرة أخرى.أما "تشيه تي وون" رئيس مجموعة أس كي للشركات الذي كان قد أوضح نية عدم الحضور بسبب فعالية خاصة للحصول على حق استضافة الإكسبو لعام 2030 وغيرها، فقد حضر الجلسة بشكل متأخر في الساعة الثامنة والنصف مساء أمس، حيث قال إنه يشعر بمسؤولية كبيرة عن حادثة انقطاع الكهرباء ويعتذر للشعب، خاصة للمستخدمين المتضررين وعملاء مجموعته.