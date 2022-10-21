خُمس عدد الأجانب في كوريا يُقيمون بشكل غير شرعي

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تجاوز عدد الأجانب المقيمين في البلاد بشكل غير شرعي مستوى 400 ألف لأول مرة.وفقا لما جاء في تقرير كشف عنه مركز سياسات الأجانب التابع لهيئة الهجرة اليوم عبر موقعها على الإنترنت، بلغ عدد الأجانب المقيمين في البلاد مليونين و172 ألف في نهاية شهر سبتمبر الماضي ليزيد بمقدار 2.3 % مقارنة مع الشهر السابق.ومنهم 402 ألفا و755 من ذوي الإقامة غير الشرعية.جدير بالذكر أن عددهم ظل يزداد بمقدار حوالي 3 آلاف كل شهر منذ بداية هذا العام بحيث زاد بـ7 آلاف و446 في شهر أغسطس، و8آلاف و266 في شهر سبتمبر ليزداد بـ15 ألفا و712 خلال الشهرين الماضيين فقط.أما عدد المقيمين غير الشرعيين فقد بلغ 208 آلاف في عام 2014 ليتجاوز مستوى 200 ألف لأول مرة، وظل يزداد باستمرار سنويا.من ناحية أخرى، بلغ إجمالي عدد الأجانب المقيمين في البلاد مليونين و49 ألفا في عام 2016 ليتجاوز مستوى مليونين لأول مرة بعد أن كان قد بلغ مليون و890 ألف في عام 2015 ثم ظل يزداد باستمرار ليبلغ مليونين و524 ألفًا في عام 2019.وبعد تفشي جائحة كورونا انخفض العدد انخفاضا حادا إلى مليونين و30 ألفًا في عام 2020، وإلى مليون و956 ألفا في العام الماضي، إلا أنه زاد مرة أخرى ليبلغ مليونين و172 الفًا في نهاية الشهر الماضي.