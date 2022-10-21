موسم أوراق الأشجار الملونة يصل ذروته في أوائل نوفمبر بسيول

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قدمت بلدية سيول اليوم 96 طريقا مختارا من الطرق ذات أوراق الأشجار الملونة باللونين الأحمر والأصفر في العاصمة، والتي يمكن فيها الاستمتاع بجو الخريف الجميل.وتوقعت أن موسم الأوراق الجميلة لهذا العام سيصل إلى ذروته في منطقة جبل بوك هان من محيط العاصمة يوم 30 من هذا الشهر، وفي وسط العاصمة في أوائل شهر نوفمبر القادم.وأضافت بلدية سيول طريقين جديدين بعد محو طريقين يصعب المرور بهما بسبب مشاريع إعادة التطوير وغيرها من بين 96 طريقًا كانت قد اختارتها كطرق جميلة حافلة بالأوراق الملونة العام الماضي.ويشار إلى أن إجمالي طول الطرق المختارة يبلغ 153 كيلومترا بحيث تضم حوالي 55 ألف شجرة.وحتى يتمكن المواطنون بسهولة من الشعور بأجواء الخريف الرومانسية في حياتهم اليومية، قامت البلدية بتصنيف الطرق المختارة الـ96 إلى 4 أقسام تحت مواضيع خاصة، وهي 18 طريقا مناسبا للمشي في وسط المدينة، و16 طريقا للمشي على طول المياه، و21 طريقا متصلا إلى الحدائق، و41 طريقا متصلا إلى طرق التمشي .