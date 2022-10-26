كوريا تواجه آيسلندا في آخر مباراة استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم

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سيواجه المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم منتخب آيسلندا في آخر مباراة ضمن الاستعدادات قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقرر انطلاقها في قطر الشهر القادم.وقال الاتحاد الكوري لكرة القدم أمس الثلاثاء إن المباراة مع منتخب آيسلندا ستقام في مدينة "هوا صونغ" بمقاطعة "كيونغ كي" يوم 11 نوفمبر. وبسبب عدم إجراء المباراة ضمن جدول مباريات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فلن يشارك فيها سوى عدد قليل من اللاعبين الكوريين الذين يلعبون في أندية أجنبية. وتضم القائمة المكونة من 27 عضوا والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي للمشاركة في المباراة الودية، لاعبين من الدوري الكوري الممتاز، والدوري المحلي من الدرجة الأولى.وقد أقيمت المباراة السابقة والوحيدة بين البلدين في يناير الماضي، وفازت فيها كوريا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد لآيسلندا. ويذكر أن المنتخب الكوري الملقب بـ"محاربو تيغوك" قد وصل إلى نهائيات كأس العالم للمرة العاشرة على التوالي، بقيادة المدرب باولو بينتو، في المجموعة الثامنة في نهائيات كأس العالم في قطر، وسوف يواجه منتخبات كل من أوروجواي وغانا والبرتغال، اعتبارا من يوم 24 نوفمبر.