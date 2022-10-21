رفع أجرة التاكسي الأساسية في سيول بدءا من فبراير القادم

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تقرر رفع أجرة التاكسي الأساسية في منطقة العاصمة الكورية سيول بمقدار ألف وون اعتبارا من أوائل العام القادم. ووفقا للجنة إدارة الأسعار في مدينة سيول أمس الثلاثاء، فقد انتهت من مراجعتها لخطط زيادة أسعار سيارات الأجرة، بما في ذلك زيادة الأجرة الأساسية من ثلاثة آلاف و800 وون إلى أربعة آلاف و800 وون بداية من شهر فبراير القادم.ويمكن أن يشعر المسافرون لمسافات طويلة بارتفاع الأسعار بشكل أكثر حدة، حيث سيتم تقصير المسافة التي يتم تطبيق الأجرة الأساسية عليها من أول كيلومترين إلى 1.6 كيلومتر. وبدءا من ديسمبر، سيبدأ أيضا وقت التشغيل الليلي الخاضع للتكلفة الإضافية على العميل قبل ساعتين مما هو عليه الآن، أي في الساعة 10 مساء، كما سيتضاعف الحد الأقصى لمعدل التكلفة الإضافية إلى 40 بالمائة.وقد رفعت إدارة العاصمة الرسوم الضريبية لأول مرة منذ أربع سنوات، ويرجع ذلك جزئيا إلى النقص في سائقي سيارات الأجرة.