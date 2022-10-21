أندية الدوري الكوري تضم 6 لاعبين أجانب بدءا من العام القادم

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اعتبارا من العام القادم، سيكون بإمكان كل نادٍ من أندية الدوري الكوري أن يضم ما يصل إلى ستة لاعبين أجانب.جاء ذلك القرار في اجتماع عقدته الهيئة الإدارية لبطولات كرة القدم المحلية للمحترفين أمس الثلاثاء، حيث وافقت على خطط لرفع الحد الأعلى للاعبين الأجانب لكل نادٍ في دوري الدرجة الأولى، بمقدار اثنين. ومع ذلك، سيتم تضمين ما يصل إلى أربعة منهم في نفس القائمة لكل مباراة.وقالت هيئة تنظيم الدوري الكوري إن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على القدرة التنافسية الدولية للدوري بالنظر إلى الاتجاهات المماثلة التي لوحظت في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وغيرها. وأضافت أن السلامة المالية للأندية، فضلا عن فرص اللعب للاعبين المحليين، قد أخذت بعين الاعتبار أيضا.