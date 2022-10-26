معنويات الأعمال في كوريا تتدهور للشهر الثاني في أكتوبر

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تدهورت معنويات الأعمال في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أكتوبر الجاري بسبب المخاوف المتزايدة من التباطؤ الاقتصادي.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء إن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات قد انخفض بمقدار نقطتين على أساس شهري ليبلغ 76 نقطة في شهر أكتوبر، وهو أقل مستوى له منذ 20 شهرا، أي منذ فبراير 2021 عندما سجل أيضا 76 نقطة.ويذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة تدل على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين. ويعد أكتوبر هو الشهر الثاني على التوالي الذي يتراجع فيه المؤشر بعد ارتفاعه إلى 80 نقطة في يوليو و81 نقطة في أغسطس.وأرجع البنك المركزي هذا الانخفاض إلى المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والدول الرئيسية الأخرى، وسط ارتفاع الأسعار.وقد انخفض المؤشرالفرعي للتصنيع بنقطتين على أساس شهري ليسجل 72 نقطة في أكتوبر، وهو أقل مستوى منذ 25 شهرا، أي منذ سبتمبر 2020، في حين انخفض مؤشر الأعمال غير التصنيعية مثل المطاعم وتجار الجملة وتجارة التجزئة أيضا بنقطتين إلى 79 نقطة، وهو الأقل منذ سبتمبر 2021.وفي الوقت نفسه، تراجعت توقعات الأعمال التجارية للشركات المحلية لشهر نوفمبر بمقدار ثلاث نقاط على أساس شهري، لتصل إلى 76 نقطة.