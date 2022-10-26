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السياسية

نواب وزراء خارجية كوريا والولايات المتحدة واليابان يناقشون قضايا كوريا الشمالية

Write: 2022-10-26 10:52:01

نواب وزراء خارجية كوريا والولايات المتحدة واليابان يناقشون قضايا كوريا الشمالية

Photo : KBS News

أجرى نواب وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات يوم أمس الثلاثاء لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية وبعض القضايا الأخرى.

ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، التقت نائبة وزير الخارجية "ويندي شيرمان" بنظيريها الكوري الجنوبي "تشو هيون دونغ"، والياباني "تاكيو موري"، في طوكيو، لمناقشة التعاون على المسرح الدولي.

وأعرب المسؤولون الثلاثة خلال الاجتماع عن مخاوف بلدانهم بشأن سلسلة إطلاق كوريا الشمالية الأخيرة للصواريخ الباليستية.

ومن جانبها رحبت شيرمان بالمساعدة المستمرة لأوكرانيا من قبل كوريا الجنوبية واليابان، كما أعربت الأطراف الثلاثة عن قلقهم من تصريحات روسيا غير المسؤولة بشأن الأسلحة النووية.

وبحسب الوزارة، ناقش كبار الدبلوماسيين أيضا نتائج المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني وكذلك سبل تعميق التعاون الثلاثي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مختلف القضايا.
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