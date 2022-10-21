الولايات المتحدة تعيد التأكيد على الردع الموسع لمنع أي نوع من الصراعات

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أشارت تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" إلى أنه من غير المرجح أن تنشر الولايات المتحدة أسلحة نووية تكتيكية في كوريا الجنوبية لأنها ستواصل ضمان وجود رادع قوي وممتد ضد التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية.وأورد المتحدث "بات رايدر" هذا الموقف في إيجاز صحفي أمس الثلاثاء ردا على سؤال حول فعالية نشر الأسلحة النووية التكتيكية على الردع الموسع في مواجهة التهديدات النووية والصاروخية من جانب كوريا الشمالية، حيث قال إن الولايات المتحدة لديها علاقات طويلة الأمد مع كوريا الجنوبية وكذلك مع حلفاء وشركاء آخرين في المنطقة مثل اليابان، وسوف تعمل واشنطن معهم عن كثب لضمان أن الردع القوي يمنع أي نوع من الصراعات.ورغم أن هذه الملاحظات لا تتناول بشكل مباشر فعالية نشر الأسلحة النووية التكتيكية، إلا أنها تشير إلى أن الولايات المتحدة تتمسك بموقفها بأن مثل هذه الخطوة ليست مطروحة حاليا.وردّا على سؤال حول كيفية رد الولايات المتحدة على التوافق المحتمل للتهديدات من قبل كوريا الشمالية والصين وروسيا، قال "رايدر" إن واشنطن ستواصل التركيز على الصين بما يتماشى مع استراتيجية الأمن القومي، لكن روسيا وكوريا الشمالية وإيران تؤثر أيضا على الموقف الدفاعي للولايات المتحدة.