نائبا وزيريْ خارجية كوريا والولايات المتحدة يناقشان قضايا كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أجرى نائبا وزيري خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات أمس الثلاثاء لمناقشة التجربة النووية المحتملة من قبل كوريا الشمالية وتعزيز التعاون للرد على الاستفزازات الكورية الشمالية.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، أجرى النائب الأول لوزير الخارجية "تشو هيون دونغ" محادثات مع نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية "ويندي شيرمان" في سفارة كوريا الجنوبية في العاصمة اليابانية طوكيو بعد ظهر أمس، حيث ناقش الجانبان خلال الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وقضايا كوريا الشمالية، والردع الموسع، وكذلك القضايا الإقليمية والعالمية.وأعرب الجانبان عن المخاوف بشأن تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة نتيجة للاستفزازات المتكررة من قبل كوريا الشمالية، وأكدا مجددا على أن التجربة النووية ستقابل برد قوي وصارم من قبل الحلفاء والمجتمع الدولي. كما ناقشا سبل تعزيز فعالية الردع الموسع واتفقا على تعزيز التعاون الموضوعي في مختلف المجالات بما في ذلك أشباه الموصلات وسلاسل التوريد والطاقة.وقالت شيرمان إن واشنطن تدرك جيدا مخاوف سيول بشأن قانون تخفيض التضخم الأمريكي وأن إدارة بايدن تراجع مختلف الحلول الممكنة مع الوكالات ذات الصلة.