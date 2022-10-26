الأحزاب توافق على جدول المراجعة البرلمانية لميزانية الحكومة للعام القادم

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اتفقت الأحزاب السياسية الكورية على جدول المراجعة البرلمانية لخطة ميزانية العام القادم البالغة 639 تريليون وون، أي ما يعادل 450 مليار دولار أمريكي.وسوف تعقد اللجنة البرلمانية الخاصة بالميزانية والحسابات جلسة استماع عامة حول مشروع قانون الإنفاق الحكومي للعام 2023، يوم 4 نوفمبر قبل عقد جلسة استجواب شاملة حول سياسات الحكومة يوميْ 7 و8 نوفمبر.وسوف تجري مراجعة ميزانية الوزارات غير الاقتصادية يومي 9 و10 نوفمبر، بينما من المقرر عقد المداولات بشأن ميزانية الوزارات ذات الصلة بالاقتصاد يومي 14 و15.وسوف تجتمع اللجنة الفرعية للميزانية والحسابات المسؤولة عن مراجعة تعديلات الميزانية اعتبارا من يوم 17 نوفمبر، وتخطط لعقد جلسة عامة لتمرير مشروع قانون الميزانية يوم 30 نوفمبر.ومن المطلوب من البرلمان تمرير مشروع القانون في جلسة عامة بحلول الموعد النهائي القانوني المحدد بـ2 ديسمبر، ولكن من المتوقع أن تؤدي الخلافات الحزبية إلى صعوبة الوفاء بذلك الموعد.