هيونداي تُنشئ مصنعًا للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة

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بدأ العمل في بناء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية لشركة "هيونداي" الكورية في مدينة "سافانا" بولاية جورجيا الأمريكية بحفل لوضع حجر الأساس للمصنع أقيم أمس الثلاثاء.وحضر الحفل "جونغ أوي سون" رئيس مجموعة "هيونداي موتورز"، و"خوسيه مونيوس" المدير التنفيذي العالمي للشركة، و"برايان كيمب" حاكم ولاية جورجيا، و"جون أوسيف" و"رافائيل وارنوك" عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي، و"بيردي كارتر" عضو مجلس النواب الأمريكي، و"دون غريبس" نائب وزير التجارة الأمريكي، و"جو تيه يونغ" السفير الكوري لدى الولايات المتحدة.وأعرب حاكم ولاية جورجيا "برايان كيمب" عن أمله في أن تسهم استثمارات "هيونداي موتروز" في تحقيق المصالح لكل من "هيونداي" وولاية جورجيا، مضيفا أن هذه الاستثمارات ستلعب دورا في خلق آلاف من الوظائف الجديدة في ولاية جورجيا، وتعزيز التعاون بين كوريا والولايات المتحدة في مجالات تكنولوجيا السيارات الذكية والبطاريات الثانوية المستخدمة في السيارات الكهربائية.ومن جانبه، أكد رئيس مجموعة "هيونداي موتورز" أن المصنع سيكون منشأة من الدرجة الأولى لإنتاج السيارات الكهربائية على مستوى العالم.وتخطط "هيونداي" لبدء الإنتاج التجاري في النصف الأول من عام 2025 في مصنعها الجديد في جورجيا والذي ستبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 300 ألف وحدة من السيارات الكهربائية.ويأتي إطلاق مصنع "هيونداي" للسيارات الكهربائية وسط غضب كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي بشأن ضريبة السيارات الكهربائية التي تفرضها الحكومة الأمريكية.