الرئيس يون يلمح إلى رفضه قبول اقتراح بإجراء تحقيقات خاصة في فضيحة ديه جانغ دونغ

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قال الرئيس الكوري "يون صوك يول" إن عددا من الناس قد أوضحوا مواقفهم المتعلقة بالاقتراح الذي عرضه رئيس الحزب الديمقراطي المعارض "لي جيه ميونغ" لإجراء تحقيقات خاصة بشأن فضيحة تطوير منطقة "ديه جانغ دونغ".جاء تصريح الرئيس "يون" هذا في طريقه إلى مكتبه صباح اليوم الأربعاء ردا على طلب الصحفيين لتوضيح موقفه بشأن اقتراح "لي".ويبدو أن تصريح الرئيس "يون" يشير إلى رفضه قبول الاقتراح بإجراء تحقيقات خاصة في فضيحة تطوير منطقة "ديه جانغ دونغ".وسبق وأن قال مكتب الرئيس إنه من الأفضل أن يتم مناقشة اقتراح رئيس الحزب الديمقراطي المعارض بإجراء تلك التحقيقات بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية، وأن موقف مكتب الرئيس بشأن ذلك الاقتراح سيكون نفس الموقف الذي سيتخذه حزب قوة الشعب الحاكم.وكان زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "جو هو يونغ" قد أوضح موقفه الذي يرفض قبول اقتراح رئيس الحزب الديمقراطي المعارض "لي" بإجراء تحقيقات خاصة بشأن فضيحة "ديه جانغ دونغ".