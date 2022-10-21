سلطات الحجر الصحي تتوقف عن إصدار إحصاءات كورونا بدءا من الأسبوع المقبل

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قررت سلطات الحجر الصحي الكورية التوقف عن إصدار إحصاءات متعلقة بعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، وبمرضى كورونا من ذوي الحالات الخطيرة، وعدد الوفيات، بدءا من الأسبوع المقبل.وقال مسؤول في سلطات الحجر الصحي أمس الثلاثاء إنه سيتم التوقف عن توزيع إحصاءات كورونا التي تتم يوميا في الساعة التاسعة والنصف صباحا، اعتبارا من يوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الجاري، مضيفا أن الإحصاءات سيتم الكشف عنها عبر موقع الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على الإنترنت.وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها سلطات الحجر الصحي بالتوقف عن إصدار إحصاءات كورونا منذ ظهور الوباء في كوريا الجنوبية يوم العشرين من شهر يناير من عام 2020.ويرجع السبب في انتخاذ هذا القرار إلى مساعى الحكومة للعودة إلى الحياة الطبيعية، ووضع كورونا الذي بدأ يتمتع باستقرار إلى حد ما منذ الصيف الماضي.