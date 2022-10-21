إصابات كورونا الجديدة تتجاوز 40 ألفا لليوم الثاني على التوالي

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تجاوزت حالات الإصابة الجدية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 40 ألف حالة لليوم الثاني على التوالي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية قد بلغ 40 ألفا و842 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 25 مليونا و396 ألفا و155 شخصا.ومن بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 81 إصابة لدى الوافدين من الخارج.وانخفض عدد الإصابات الجديدة لأكثر من ألفي إصابة مقارنة باليوم الأسبق، لكنه شهد زيادة بمقدار حوالي 11 ألف إصابة مقارنة بيوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.وزاد عدد مرضى كورونا من ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 17 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 242 شخصا.أما عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية فزاد بمقدار 26 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 29 ألفا و43 حالة وفاة حتى الآن.