تدابير قوية تتخذها كوريا الجنوبية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات

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اتفقت الحكومة وحزب قوة الشعب الحاكم على اتخاذ تدابير قوية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات، من خلال إنشاء قيادة تشرف على إدارة المخدرات، وتشغيل فريق تحقيق خاص بجرائم المخدرات لمدة عام.جاء هذا الاتفاق في اجتماع مشترك عُقد بين الحكومة والحزب الحاكم اليوم الأربعاء في الجمعية الوطنية، حيث قال رئيس اللجنة السياسية للحزب الحاكم "سونغ إيل جونغ" إنه أصبح من الصعب مكافحة جرائم المخدرات التي تتزايد تعقيدا، بالنظام الحالي لإدارة المخدرات.وأضاف "سونغ" أنه سيتم تعزيز إدارة المخدرات من خلال تشكيل لجنة لمكافحة المخدرات بقيادة رئيس مكتب تنسيق السياسات الحكومية، لتعمل على إجراء تحقيقات في تهريب المخدرات وتوزيعها، وتبادل نتائج الحقيقات، وغيرها من المهام المتعلقة بالمخدرات، منها علاج إدمان المخدرات وإعادة تأهيل المدمنين.