قمة بين رئيسي كوريا الجنوبية ونيجيريا في سيول

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عقد الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" قمة ثنائية مع الرئيس النيجيري "محمد بخاري" أمس الأربعاء في سيول، حيث ناقش الرئيسان إجراءات تعزيز التعاون بين البلدين.وخلال اجتماع القمة في المكتب الرئاسي في سيول، أشار "يون" إلى أن سيول وأبوجا طورتا علاقات التعاون الودية في مختلف المجالات على مدار الـ 42 عاما الماضية، منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وأشار "يون" إلى إنشاء المركز الثقافي الكوري في العاصمة النيجيرية في عام 2010، وقال إنه واثق من أن القدرة الاقتصادية والثقافية لنيجيريا ستقدم مساهمة أكبر للتعاون والتبادل الثنائي.كما قال إن حكومة كوريا الجنوبية ستبذل جهودا نشطة لتعزيز العلاقات بين الجانبين.وكان "محمد بخاري" يزور سيول لحضور القمة الأولى لعلوم الأحياء الحيوية والتي انعقدت في سيول لمدة يومين وانتهت أمس الأربعاء. وهو أول رئيس نيجيري يزور البلاد منذ 10 سنوات.