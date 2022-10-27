النيابة العامة تحقق في قضية تورط ابن رئيس الحزب الديمقراطي المعارض في ممارسة القمار

Photo : YONHAP News

أحالت الشرطة قضية تورط نجل رئيس الحزب الديمقراطي المعارض "لي جيه ميونغ" في ممارسة القمار إلى النيابة العامة لإجراء مزيد من التحقيقات.وقالت وكالة الشرطة الإقليمية "كيونغ كي نامبو" أمس الأربعاء إن القضية المتعلقة بـ "لي دونغ-هو"، نجل "لي"، تمت إحالتها إلى مكتب النيابة العامة الإقليمي في سوون.ويشتبه في أن "لي" مارس القمار غير القانوني عبر مواقع الإنترنت الخارجية في عدة مناسبت بين يناير 2019 وأواخر العام الماضي. ولم يتم الكشف عن الموعد الدقيق والمبالغ التي استخدمها في المقامرة.كما يُتهم بأنه نشر تعليقات مهينة ضد النساء أو ترقى إلى التحرش الجنسي على مواقع الإنترنت التي يزورها المقامرون.ومن ناحية أخرى، أسقطت الشرطة مزاعم الدعارة المثارة ضده، حيث لم تجد أدلة ذات صلة بها.