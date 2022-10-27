مخاطر الائتمان للأسر ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ 19 عاما

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ارتفعت مخاطر الائتمان الأسري إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عقدين، وسط ارتفاع معدلات التضخم.ووفقًا لمسح أجراه بنك كوريا المركزي لجهات الإقراض المحلية أمس الأربعاء، قفز مؤشر مخاطر الائتمان للأسر من 33 نقطة في الربع الثالث إلى 42 نقطة في الربع الرابع، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2003، عندما سجل المؤشر 44 نقطة.وقال البنك المركزي إن القدرة على السداد لدى بعض المقترضين من الفئات الضعيفة ستنخفض نتيجة لتباطؤ الاقتصاد، وستزداد أعباء الفائدة وسط زيادة فوائد القروض، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في مخاطر الائتمان الأسري.كما ارتفعت مخاطر الائتمان للشركات الكبيرة وللشركات الصغيرة والمتوسطة بمقدار 6 نقاط لكل منها، لتسجل 17 نقطة و 31 نقطة على التوالي.وقد شمل الاستطلاع أكثر من 200 مؤسسة مالية في الفترة بين أواخر أغسطس ومنتصف سبتمبر.