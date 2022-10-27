نمو الاقتصاد بنسبة 0.3% في الربع الثالث

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نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 0.3% في الربع الثالث مقارنة بالربع الذي قبله، بفضل زيادة الاستهلاك الخاص والاستثمار في المرافق.وأصدر بنك كوريا المركزي اليوم الخميس تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للفترة من يوليو إلى سبتمبر، والتي تجاوزت توقعات السوق، حيث سجل الاقتصاد نموا ربع سنوي للربع التاسع على التوالي، بعد انكماشه في الربعين الأول والثاني من عام 2020.وكان النمو الفصلي مدفوعا بزيادة قدرها 1.9% في الاستهلاك الخاص، وبزيادة قدرها 5% في الاستثمار في المرافق.وزادت الصادرات بنسبة 1% خلال الفترة المذكورة، لتتحول من الانخفاض بنسبة 3.1% في الربع السابق. وارتفعت الواردات بنسبة 5.8%، أي نحو 6 أضعاف الصادرات.كما انخفض الدخل المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 1.3% في الفترة المذكورة.وقد توقع البنك المركزي في وقت سابق أن كوريا الجنوبية يمكن أن تحقق نموا بنسبة 2.6% هذا العام إذا نما الاقتصاد بين 0.1% و0.2% في الربعين الثالث والرابع.