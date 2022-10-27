واشنطن تؤكد أن لديها أدوات مختلفة لمحاسبة كوريا الشمالية عن التجارب النووية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن قيام الشمال بإجراء تجربة نووية ستشكل "تصعيدا خطيرا"، وأكدت أن لديها أدوات مختلفة للرد على ذلك.وقال "فيدانت باتيل"، نائب المتحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن التجربة النووية السابعة لكوريا الشمالية ستهدد الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين بدرجة خطيرة.ورفض "باتيل" توضح إجراءات الرد المحتملة التي يمكن أن تستخدمها الولايات المتحدة لمحاسبة الشمال، واكتفى بالقول بأن لدى واشنطن "عددا من الأدوات المتاحة".وقال أيضا إن الاختبار سيقوض نظام عدم الانتشار العالمي والجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية.وأضاف المتحدث أن التدريبات العسكرية المشتركة الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان والعقوبات الأمريكية الجديدة ضد الشمال أظهرت أن الولايات المتحدة لديها خيارات كثيرة تحت تصرفها.