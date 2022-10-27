الرئيس يون يعقد اجتماع الاستجابة للأزمات الاقتصادية على الهواء مباشرة

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من المقرر أن يعقد الرئيس "يون صوك يول" اجتماعا تلفزيونيا للوزارات والهيئات الحكومية حول الاقتصاد ومعيشة المواطنين اليوم الخميس، حيث سيتم تقييم الوضع الاقتصادي الحالي وتدابير الاستجابة للأزمات الاقتصادية.وقال المكتب الرئاسي إن موضوع الاجتماع هو سبل تنشيط الاقتصاد، حيث يعاني الناس من تدهور الأوضاع الاقتصادية في الداخل والخارج.وسيستمر الاجتماع لمدة 80 دقيقة برئاسة "يون"، وسيتم بثه بالكامل من المكتب الرئاسي، بما في ذلك الكلمة الافتتاحية والمناقشات بين "يون" والمشاركين.وأوضح المكتب الرئاسي أن قرار بث الاجتماع جاء بهدف إطلاق الجمهور على تفاصيل الخطط وإجراءات الاستجابة التي وضعها الرئيس وإدارته لمواجهة المخاطر الاقتصادية.وسيحضر الاجتماع حوالي 20 من كبار المسؤولين، بما في ذلك 11 من الوزراء ومساعدي الرئيس.وقد عقد الاجتماع الأول من نوعه في 8 يوليو، وعقد ذلك الاجتماع عشر مرات لمعالجة مختلف القضايا، مثل التدابير المالية لدعم ذوي الدخل المنخفض والشركات الصغيرة وكذلك مبادرات الصحة الحيوية.وعقدت الاجتماعات السابقة خلف أبواب مغلقة بعد بث تصريحات "يون" الافتتاحية فقط.