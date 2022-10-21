ترشيح بي تي إس وبلاك بينك وجونغ كوك لجوائز اختيار الجمهور لعام 2022

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تم ترشيح فرقة "بي تي إس" وعضوها "جونغ كوك" وفرقة "بلاك بينك" لجوائز اختيار الجمهور لهذا العام.وأصدرت الجهة المنظمة لجوائز الترفيه الأمريكية قائمة المرشحين على موقعها على الإنترنت أمس الأربعاء، حيث سيتم اختيار الفائزين عن طريق التصويت عبر الإنترنت قبل بث الحفل في 6 ديسمبر.وتم ترشيح "بي تي إس" في فئة أفضل فرقة لعام 2020، كما تلقى "جونغ كوك" ترشيحا منفصلا في فئة أفضل فيديو موسيقي عن أغنية "Left and Right"، بالإضافة إلى فئة أفضل أغنية تعاونية عن أغنيته التي أصدرها بالتعاون مع المغني ومؤلف الأغاني الأمريكي "تشارلي بوث".وتم ترشيح فرقة "بلاك بينك" أيضًا في فئة أفضل فرقة لهذا العام، بالإضافة إلى فئة أفضل فيديو موسيقي لهذا العام عن أغنية "Pink Venom".وقد فازت فرقة "بي تي إس" بجائزة أفضل فرقة مرتين، في حين فازت "بلاك بينك" بتلك الفئة مرة واحدة فقط.