استدعاء نصف مليون سيارة بسبب مشاكل في قطع الغيار

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قالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان صدر اليوم الخميس أن 6 شركات مصنعة للسيارات ستستدعي أكثر من 490 ألف سيارة من 35 طرازا بسبب مشاكل في قطع الغيار.ويصل العدد الإجمالي للسيارات ذات المكونات المعيبة إلى 493 ألفا و152 وحدة. وستقوم شركة "هيونداي موتور" و"كيا" التابعة لها بسحب حوالي 435 ألف وحدة من سياراتها، بما في ذلك "سبورتاج" و"سانتا فيه"، بسبب مشكلات في أجهزتها الإلكترونية وبرامجها التي قد تتسبب في نشوب حريق أو وقوع حادث.وسوف تستدعي شركة "تسلا موتورز كوريا" أكثر من 43 ألف سيارة من طراز "موديل 3" بسبب مشاكل برمجية. وتعتزم الوزارة فرض غرامة عليها بعد مراجعة إجراءات الشركة لمعالجة المشكلة.وستقوم شركات "مرسيدس بنز كوريا" ومجموعة "فولكس فاغن كوريا" أيضا بسحب بعض السيارات بسبب الأعطال وأوجه القصور المختلفة في أجزائها.