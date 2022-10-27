وكالة المخابرات تتوقع قيام الشمال بالتجربة النووية قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

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حافظت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية على تقييمها بأن كوريا الشمالية قد تجري تجربتها النووية السابعة قبل الانتخابات النصفية الأمريكية في 7 نوفمبر.وقال النائب "يو سانغ بوم" من حزب سلطة الشعب الحاكم والنائب "يون كون يونغ" من الحزب الديمقراطي المعارض في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن وكالة المخابرات الوطنية كررت ذلك التقييم خلال جلسة المراجعة البرلمانية للوكالة.وقال النائب "يون" إن وكالة المخابرات كشفت عن بعض التطورات الجديدة بخصوص تحركات الشمال لإجراء تجربة نووية، لكن اللجنة قررت أنه ليس من المناسب الكشف عنها لدواعي أمنية.وكانت الوكالة قد أصدرت ذلك التقييم في البداية خلال إحاطة للجنة المخابرات البرلمانية في 28 سبتمبر، قائلة إن استكمال النفق رقم ثلاثة في موقع التجارب النووية في "بونغ كيه ري" في الشمال زاد من احتمالات إجراء التجربة النووية.وفي الإحاطة، توقعت الوكالة إجراء الاختبار في وقت ما بين 16 أكتوبر بعد المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني وقبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة المقررة في نوفمبر.