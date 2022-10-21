لي جيه يونغ يتولى رئاسة شركة سامسونغ للإلكترونيات

Photo : KBS News

تم تعيين "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات كرئيس جديد لها.وعقدت الشركة الكورية اجتماعا لمجلس إدارتها صباح اليوم حيث وافقت على تعيينه. وصرح مجلس الإدارة بأنه وافق على ذلك بعد أن رأى ضرورة تعزيز الإدارة المسؤولة، ورفع أمان الإدارة، واتخاذ القرارات السريعة والجريئة في ظل تفاقم الظروف الدولية في الخارج.يشار إلى أن لي يتولى الرئاسة بعد 10 سنوات على ترقيته إلى منصب نائب رئيس الشركة في عام 2012.وقد سبق له أن أشار في حوار مع رؤساء شركات سامسونغ نُظِّمَ بمناسبة مرور عامين على وفاة الرئيس السابق الراحل "لي كون هي" إلى أن الواقع أمامنا صارم والسوق قاسية.وقال إننا لم نتقدم إلى الأمام خلال السنوات الأخيرة مع الأسف بحيث لم نحقق تقدُّمًا جديدا ونواجه تحديا شديدا من قبل المنافسين في الأسواق القائمة. كما أكد على أهمية الإعدادات الاستباقية رغم الظروف الصعبة، مضيفا إلى أنه حان الآن الوقت لنكون أكثر جرأة وتحديا.