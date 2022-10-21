بيونغ يانغ تؤكد على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية فوق المنافع الفردية

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طالبت بيونغ يانغ المواطنين الكوريين الشماليين بإيلاء الأهمية لمصالح الوطن العليا على المصالح الشخصية، وأخذ زمام المبادرة لبناء وطن قوي وثري، داعية المواطنين إلى الاتحاد بقيادة زعيمهم "كيم جونغ اون".قالت صحيفة "رودونغ" الكورية الشمالية في مقالها الافتتاحي بعنوان "دعونا نصبح وطنيين مخلصين في عصر الأولوية الوطنية"، وذلك في عددها الصادر اليوم الخميس، حيث ذكرت إنه سيتم تعزيز القوة السياسية والفكرية كقوة مطلقة عندما يتم تعزيز وجهة النظر المتمثلة في إيلاء الأهمية للمصالح العليا للوطن على المنافع الفردية.وأكدت على أننا استطعنا تعزيز وتثبيت قوتنا حتى لا يمكن لغيرنا التغلب عليها رغم مرورنا بأسوأ محنة كنا نواجهها في السنوات الأخيرة. ويرجع السبب في ذلك إلى القيادة الحكيمة لحزبنا والتي ظلت تكرس الجهود بتعزيز صفوفها الثورية بوطنيين مخلصين تماما لأفكار الزعيم وقيادته.ويمكن تفسير هذه التعليقات على أنها دعاية وتحريض على تعزيز التضامن الداخلي في الوضع الحالي الذي تشعر فيه القيادة الكورية الشمالية بالقلق من ضعف الأيديولوجيات نتيجة لتدفق المواد الثقافية الأجنبية في ظل تفاقم الصعوبات الاقتصادية.يشار إلى أن بيونغ يانغ تواجه صعوبات اقتصادية طاحنة نتيجة للعقوبات المفروضة عليها وإطالة أمد إغلاق حدودها من أجل منع انتشار وباء كورونا بحيث تؤكد باستمرار على أهمية الانتصار قائلة إننا يمكننا تحقيق النهضة اعتمادا على الماء والهواء فقط.