المنتخب الكوري يقع ضمن المجموعة الثالثة في كأس آسيا تحت 20 سنة

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تم تحديد المنتخبات التي سيلتقي بها المنتخب الكوري لكرة القدم في دوري المجموعات ببطولة كأس آسيا تحت 20 سنة العام القادم.وفي فعالية تصنيف المنتخبات الآسيوية إلى مجموعات كأس آسيا لعام 2023 التي جرت في العاصمة الأوزبكستانية "طشقند" بعد ظهر أمس، جاء المنتخب الكوري مع منتخبات كل من طاجيكستان، والأردن، وعُمان ضمن المجموعة الثالثة.وبهذا فإن المنتخب الكوري الذي احتل المركز الثاني للبطولة السابقة لعام 2018، يستطيع تجنب اللقاءات مع عدد من المنتخبات الرئيسية بما في ذلك المنتخب السعودي الذي احتل المركز الأول للبطولة السابقة، والمنتخب القطري الذي تربع على قمة بطولة عام 2014، والمنتخبان الأسترالي والياباني اللذان يعتبران من الدول القوية إلى جانب المنتخب الأوزبكستاني باعتباره مستضيفا للبطولة القادمة.ومن المتوقع أن تقام مباريات البطولة من الأول إلى يوم 18 في شهر مارس من العام القادم.جدير بالذكر أن المنتخب الكوري بقيادة المدرب "كيم أون جونغ" قد تأهل لمباريات البطولة الرئيسية بعد أن حقق انتصارات على كل من المنتخب السريلانكي والمنغولي والماليزي في تصفيات البطولة.يشار إلى أن المنتخب الكوري قد احتل المركز الأول للمرة الثانية عشرة في هذه البطولة الدولية التي ظلت تقام منذ عام 1959 إلا أنه لم يحتل المركز الأول منذ وصوله إلى القمة في عام 2012.