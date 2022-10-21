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تشهد الأسواق المالية المحلية جمودا نتيجة لعدم وفاء مؤسسة "كانغ وون جونغ دو" للتطوير بتسديد القروض المتعلقة بإنشاء منتزه "لاغو لاند" بمقاطعة كانغ وون، ولكن إدارة المقاطعة التي كانت قد ضمنت القروض، صرحت بأنها تقوم بتسديد جميع القروض عوضا عن المؤسسة.عقد "جونغ كوانغ يول" نائب محافظ المقاطعة للشؤون الاقتصادية لقاء صحفيا في مقر الإدارة اليوم حيث أوضح أن الإدارة ستدفع 205 مليارات وون من القروض التي حصلت عليها مؤسسة كانغ وون من الدائرة المالية حتى يوم الخامس عشر من شهر ديسمبر القادم.وشرح جونغ أن هذه الخطوة التي تستهدف استقرار الأسواق المالية، جاءت نتيجة للتشاور بين "كيم جين تيه" محافظ المقاطعة و" تشو كيونغ هو" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.جدير بالذكر أن هذه الحادثة كانت قد نشأت بعد إفلاس شركة "أيوون جي إيل تشا" التي أنشأتها مؤسسة "جونغ دو" من أجل الحصول على القروض من قبل الدائرة المالية.وبعد أن أعلنت إدارة المقاطعة عن خطة تسديد القروض، من المتوقع أن يتم تهدئة الأسواق المالية إلى حد ما.