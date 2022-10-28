المحلية الحكم بالسجن المؤبد على المتهمة بإغراق زوجها في عام 2019

حكمت محكمة إنتشون الإقليمية بالسجن مدى الحياة على المتهمة بقتل زوجها غرقا للحصول على مبلغ التأمين على الحياة في عام 2019.



وأصدرت المحكمة حكمها على "لي إيون هيه" أمس الخميس في قضية القتل الشهيرة، كما حكمت على عشيقها وشريكها في الجريمة "تشو هيون سو" بالسجن لمدة 30 عاما.



وقالت المحكمة إن "لي" كانت ستكرر على الأرجح محاولاتها لقتل زوجها لو فشلت في جريمتها، مضيفة أن المتهمين يجب أن يُعزلا عن المجتمع بصورة دائمة.



وأضافت المحكمة أن المتهمة استغلت الضحية ماديا منذ عام 2012، ولم يظهر عليها أي بوادر للندم أو التوبة.



وتُتهم "لي" بإغراق زوجها في يونيو عام 2019 في واد في "كابيونغ"، على بعد 60 كيلومترا شرق سيئول، بالاشتراك مع "تشو"، بغرض الحصول على قيمة التأمين على حياته البالغة 800 مليون وون.



وقد أجبر المتهمان الضحية على القفز في نهر عميق بالوادي، على الرغم من عدم قدرته على السباحة، ثم تركاه يغرق دون مساعدة.