كوريا الجنوبية تشارك في استعراض الأسطول البحري الياباني

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قررت الحكومة إرسال سفنها البحرية إلى الاستعراض البحري متعدد الجنسيات في الشهر المقبل، وهي أول مشاركة لها منذ 7 سنوات في الحدث الذي تستضيفه قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية.وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى إن مجلس الأمن الوطني اتخذ القرار المبدئي في اجتماع اللجنة الدائمة الذي عقد صباح الخميس. وقال إن وزارة الدفاع تخطط للإعلان عن القرار قريبا.وقد أرسلت اليابان دعوة إلى كوريا الجنوبية في يناير الماضي للمشاركة في الاستعراض الدولي للأسطول المقرر في 6 نوفمبر في خليج "ساغامي" بمحافظة "كاناغاوا". وسيحتفل الحدث بالذكرى السبعين لتأسيس قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية.وستكون مشاركة كوريا الجنوبية في استعراض الأسطول الياباني هي الأولى خلال 7 سنوات منذ عام 2017، حيث كانت المشاركة الأخيرة في ظل حكومة "بارك كون هيه".وتجنبت كوريا الجنوبية المشاركة في استعراض الأسطول الياباني وسط توتر العلاقات والرفض الشعبي لاستخدام قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية لعلم الشمس المشرقة، والذي كان يستخدمه الجيش الإمبراطوري الياباني سابقا.