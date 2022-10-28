نيوزيلندا تطالب بتسليم المرأة المتهمة في قضية جثث الأطفال في الحقائب

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طلبت نيوزيلندا من كوريا الجنوبية تسليم المشتبه بها الرئيسية في قضية الطفلين اللذين عُثر على جثتيهما في حقيبتين في "أوكلاند" في أغسطس الماضي.وقالت وزارة العدل الكورية الجنوبية اليوم الخميس إنها تلقت الطلب من وزارة العدل النيوزيلندية.وأصدرت الوزارة تعليماتها أمس الخميس لمكتب النيابة العامة في سيول بالسعي لطلب مراجعة من المحكمة بشأن تسليم المرأة البالغة من العمر 42 عاما، وهي مواطنة نيوزيلندية مولودة في كوريا الجنوبية.ويُشتبه في أن المرأة قتلت طفليها في عام 2018 قبل دخولها إلى كوريا الجنوبية في يوليو من ذلك العام. وقد اعتُقلت في الشهر الماضي في مدينة "أولسان" جنوب شرق البلاد.وقالت الوزارة إن هناك أسبابا معقولة تدعو للاشتباه في ارتكابها للجريمة، وبالتالي أمرت النيابة بمطالبة المحكمة بمراجعة أمر تسليمها.وإذا وافقت المحكمة على التسليم، سيكون القرار النهائي بيد وزير العدل.