بوتين يحذر كوريا الجنوبية من تقديم أسلحة لأوكرانيا

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حذر الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" كوريا الجنوبية من تقديم أسلحة لأوكرانيا، قائلا إن ذلك سيؤدي إلى إفساد العلاقات بين سيول وموسكو.جاء هذا التحذير في الاجتماع السنوي لمنتدى "فالداي" للحوار، الذي عقد أمس الخميس في موسكو.ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن "بوتين" قوله إنه يدرك أن كوريا الجنوبية قررت تقديم أسلحة وذخائرلأوكرانيا.وكانت الحكومة الكورية قد قدمت لأوكرانيا إمدادات غير عسكرية، بما في ذلك خوذات واقية من الرصاص وخيام وبطانيات، بالإضافة إلى إمدادات طبية ومساعدات إنسانية، لكنها أوضحت أنها لن تقوم بتزويد أوكرانيا بأسلحة.ومن غير المعتاد أن يشير الرئيس الروسي مباشرة إلى كوريا الجنوبية ويحذرها بشأن المساعدات لأوكرانيا.كما قال "بوتين" إن كوريا الشمالية كانت قد توصلت تقريبا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، لكن واشنطن غيرت موقفها وفرضت عقوبات على بيونغ يانغ.