واشنطن تحذر بيونغ يانغ من نهاية نظامها إذا شنت ضربة نووية

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حذرت الحكومة الأمريكية من أنه إذا شنت كوريا الشمالية هجوما نوويا على الولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها، فسوف يؤدي ذلك إلى نهاية نظامها الحاكم.وأكدت على ضرورة تشكيل لجنة استشارية رباعية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا لمواجهة التهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية والصين وروسيا، وللحفاظ على الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.جاء هذا التحذير في تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية أمس الخميس، حيث قال التقرير إن كوريا الشمالية تمثل تحديا بشأن الردع للولايات المتحدة وحلفائها.وأضاف التقرير أن أي هجوم نووي من قبل كوريا الشمالية سيكون أمرا غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف، مشددا على أنه لا يوجد سيناريو يمكن فيه لنظام "كيم جونغ أون" استخدام أسلحة نووية والبقاء على قيد الحياة في نفس الوقت.كما أشار التقرير إلى احتمال شن كوريا الشمالية هجوما استراتيجيا سريعا دون استخدام أسلحة نووية في منطقة شرق آسيا، وأكد على أن الأسلحة النووية الأمريكية ستلعب دورا في ردع مثل تلك الهجمات.وأضاف أن الولايات المتحدة ستحمّل كوريا الشمالية المسؤولية عن نقل التكنولوجيا والمواد النووية والخبراء النوويين إلى دول وجهات أخرى.