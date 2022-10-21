0.6 % زيادة في عدد السيارات المسجلة في كوريا في الربع الثالث

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كشف تقرير صادر عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الجمعة عن أن إجمالي عدد السيارات المسجلة في كوريا الجنوبية قد بلغ 25 مليونا و356 ألفا في الربع الثالث من هذا العام، بزيادة نسبتها 0.6% مقارنة بالربع الأسبق.وبلغت حصة السيارات المنتجة محليا من إجمالي عدد السيارات المسجلة 87.7%، فيما بلغت حصة السيارات المستوردة 12.3%، بزيادة نسبتها 2.3% مقارنة بعام 2020.وأشار التقرير إلى أن عدد السيارات الخفيفة المسجلة في الربع الثالث من هذا العام شهد زيادة بنسبة 3.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.وزاد عدد السيارات الكهربائية والهيدرجينية والهجينة الصديقة للبيئة المسجلة في الربع الثالث بنسبة 8.3% مقارنة بالربع الأسبق، لتبلغ حصة السيارات الصديقة للبيئة من إجمالي عدد السيارات المسجلة 5.8%.وبلغ إجمالي عدد السيارات الكهربائية المسجلة 347 ألف وحدة في الربع الثالث، بزيادة نسبتها 16.3% مقارنة بالربع الأسبق، فيما شهد عدد السيارات الهيدروجينية والهجينة زيادة بنسبة 10.8% و5.9% على التوالي.وانخفض عدد السيارات العاملة بالديزل والغاز المسال بنسبة 0.3%.