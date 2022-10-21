إصابات كورونا الجديدة في كوريا تظل في نطاق 30 ألفا

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وسط بوادر تشير إلى تصاعد انتشار وباء كورونا مجددا في كوريا، ظل عدد الإصابات الجديدة في نطاق 30 ألفا لليوم الثاني على التوالي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 35 ألفا و924 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 25 مليونا و466 ألفا و992 شخصا.ومن بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 60 إصابة لدى الوافدين من الخارج.وشهد عدد حالات الإصابة الجديدة زيادة بمقدار 937 حالة مقارنة باليوم الأسبق، و11 ألفا و189 حالة مقارنة بيوم الخميس من الأسبوع الماضي.وقال وزير الصحة والرفاهية "تشو كيو هونغ" إن انتشار العدوى بفيروس كورونا في البلاد بدأ يظهر علامات على التصاعد بعد فترة من الركود.وزاد عدد الوفيات بمقدار 31 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.