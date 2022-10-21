كوريا تشارك في استعراض الأسطول الياباني للمرة الأولى منذ عام 2015

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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس الخميس أنها ستشارك في الاستعراض الدولي للأسطول الياباني لأول مرة منذ عام 2015.وقالت الوزارة إنها قررت المشاركة في هذا الاستعراض الدولي البحري مع الوضع في الاعتبار مشاركة كوريا فيه مرتين في عامي 2002 و2015، وقبول المجتمع الدولي بشكل رسمي لأسطول الدفاع الذاتي الياباني، وكذلك الوضع الأمني الخطير في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المحيطة بها الناجم عن سلسلة الاستفزازات الكورية الشمالية.وقد دعت قوات البحرية اليابانية كوريا الجنوبية إلى المشاركة في الاستعراض المقرر إجراؤه يوم السادس من نوفمبر القادم للاحتفال بالذكرى السبعين على تأسيس قوات الدفاع الذاتي البحرية.وتخطط القوات البحرية الكورية لإرسال سفينة الدعم اللوجيستي "سويانغ" التي تزن 10 آلاف طن، إلى ذلك الاستعراض، وسوف تغادر السفينة مبناء "جين هيه" الكوري غدا السبت لتصل إلى ميناء "يوكوسوكا" الياباني يوم الثلاثاء القادم.وسوف تشارك في الاستعراض الدولي للأسطول الياباني 13 دولة، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وفرنسا وكندا والهند وإندونيسيا ونيوزيلندا وباكستان وسنغافوره وتايلاند وكوريا الجنوبية.وكانت اليابان قد شاركت في الاستعراض الدولي للأسطول الكوري في عامي 1998 و2008.